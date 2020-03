Oberndorf a. N. Hamsterkäufe: Ansturm legt sich

Alexandra Frankenbach: "Die Zentralen sind auf die Lage eingestellt"

Wer sich keine Sorgen macht, ist das italienische Restaurant "Al Capriccio". "Wir haben verschiedene Großhändler an der Hand, deutsch und italienisch", erklärt Inhaberin Evelyn Aprigliano. "Bei denen gibt es immer alles. Außerdem haben wir auch einiges da." Allein mit den Vorräten käme das Restaurant 14 Tage über die Runden.

Wer unter den Gastronomen einen oder gar mehrere Großhändler an der Hand hat, der hat Glück. Bei diesen scheint sich noch kein nennenswerter Notstand bemerkbar zu machen.

Anders sieht es im Oberndorfer Einzelhandel aus. Im "Real" ist so manches leere Regal zu finden. "Wir sehen täglich randvolle Einkaufswägen", berichtet eine Mitarbeiterin des Geschäfts. So werde literweise Wasser gekauft, ebenso ganze Milchkartons. Auch kiloweise Mehl, Öl und Teigwaren wie Nudeln werden gerne gehamstert, erklärt sie. "Aber ich habe den Eindruck, dass der Kaufrausch so langsam wieder nachlässt."

Richtig gemacht hat es, wer schnell reagiert hat. "Wir haben gut reagiert", freut sich Alexandra Frankenbach vom "Rewe" in Oberndorf. Als sie von den ersten Verdachtsfällen in Oberndorf gehört habe, da habe sie sofort alles nachbestellt, was für gewöhnlich schnell vergriffen ist. Nun sind die Lager voll und das ist auch gut so, meint sie. "Auch die Zentralen sind auf die Lage eingestellt." Engpässe gebe es hier also so schnell keine. Und was sich beim Real bemerkbar macht, ist auch Frankenbach aufgefallen: Das Schlimmste scheint überstanden zu sein. "Der große Kundenansturm legt sich so langsam wieder."