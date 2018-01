Oberndorf a. N. Halle platzt aus allen Nähten

Unter dem Tagesordnungspunkt "Status der Vorplanung" fasste Schittenhelm zusammen, was sich jüngst getan hat, um einen weiteren Schritt in Richtung Realisierung zu tun. Gemeinsam mit den Vertretern der Verwaltung, Harald Ginter und Stephan Ruff (Hochbauamt), Architekt Wolfgang Teuchert und Manfred Huber als Spezialist für Küchenplanung war der Ortschaftsrat unterwegs, um Hallen in Gunningen, Rielasingen und Villingendorf zu besichtigen. Zu dieser Informationsfahrt waren auch die Vorstände der Vereine eingeladen, die die Mehrzweckhalle im Sport- oder Veranstaltungsbetrieb nutzen.

Als ausführendes Büro hatte man sich für die Rottweiler KTL-Architekten (Koczor Teuchert Lünz GbR) entschieden, die sich durch Neubau, Umbau und Renovierung von Sport- und Mehrzweckhallen empfahlen. "Was ist möglich, was sinnvoll und was umsetzungsfähig?" – So lautet das vorläufige Raster des Ideenpools, der für Wolfgang Teuchert als Grundlage für die Grobplanung dient. Erweiterung, Bühne, Küche, weitere Sanitär- und Umkleidekabinen – das sind die Knackpunkte, die nun in verlässliche Daten planerischer und finanzieller Art umgesetzt werden müssen.

Dann könne es in die nächste Runde gehen, die für März anvisiert ist, hieß es in der Sitzung. Plan und Zahlenwerk seien Voraussetzung für die Aufnahme in die Sitzungen des Verwaltungsausschusses und des Ausschusses für Technik und Umwelt und bilden auch die Basis für Fördergelder. Hier wurde der ELR-Antrag (Entwicklung ländlicher Raum) genannt, und auch an den WLSB (Württembergischer Landessportbund) wird man herantreten. Selbstverständlich stehe zudem die Frage des Eigenanteils und der Eigenleistung im Raum.

Stattgegeben wurde dem Antrag der Hallenbenutzung für eine "Henna-Feier". Wiederholt brachte Gisela Schmidt ihr Anliegen vor, die Halle für solche Veranstaltungen nicht mehr freizugeben, da gewisse Dekoartikel wochenlang Spuren in der Halle und an den Geräten hinterlassen, die nur schwer zu entfernen seien.