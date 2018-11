Oberndorf a. N. Hagenhenker wünschen sich ein Wandbild für den "Stall"

In digitaler Form präsentierte anschließend Sven Lemperle das Programm zum 50. Geburtstag der Hagenhenkerzuft Beffendorf, der im Rahmen des 20. Waldgautreffen vom 11. bis 13. Januar gefeiert wird. Es wurden die verschiedenen Umzüge angesprochen. Den Abschluss bildet ein Massenchor im Anschluss an den Umzug am Sonntag. Hier appellierte Franz Kern an die Teilnehmer der Umzüge, dass ein "richtiger Narr" auch Fasnet ohne Stroh, Federn und Konfetti machen kann.