Oberndorf a. N. Hagen-Henker rüsten sich für Jubiläum

Am Freitag, 11. Januar, startet das Jubiläumswochenende mit einem Fackelumzug. Weiter geht es im Programm am Samstag mit einem Kinderumzug. Am Abend findet dann ab 20.30 Uhr die "Rock Frog-Party" mit der Froschenkapelle Radolfzell statt.

Am Sonntag ist es dann soweit: Der große Jubiläums-Umzug zieht ab 13 Uhr durch die Straßen. 27 Zünfte und über 3700 Hästräger werden erwartet. Der Präsident der Zunft, Franz Kern, ist bereits voller Vorfreude: "Ihr wisseds, wenn mir a Feschd mached, isch's immer schee."