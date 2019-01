Oberndorf a. N. Hagen fühlen sich im Schnee wohl

Bei bester Stimmung erreichten Narren und Musikkapellen das Festzelt, wo kurz darauf der Brauchtumsabend eröffnet wurde. Bei diesem präsentierten die Zünfte den zahlreichen Geburtstagsgästen altes Brauchtum und zeigten, dass dies hierzulande immer noch bestens und althergebracht gepflegt wird (wir berichten noch). Vom Auftakt am gestrigen Freitag gibt es auf der Schwabo-Homepage bereits ein Video vom Fackelumzug und aus dem Festzelt. Auch bei der heutigen Rock-Frog-Party stürzt sich unser Fotograf ins Getümmel. Höhepunkt des Jubiläums ist der große Umzug am morgigen Sonntag. Ab 14.30 Uhr gibt es auf der Facebook-Seite "Schwarzwälder Bote Rottweil" ein Live-Video mit Sequenzen vom närrischen Treiben in Beffendorf.