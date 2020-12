Oberndorf a. N. Häkelprojekt gegen die Lockdown-Langeweile

Das erste Mal mit Handarbeit in Berührung kam sie, wie vermutlich fast jeder, in der Grundschule. Damals lernte sie Häkeln und Stricken. Doch der wahre Lernprozess begann im Hintergrund – zu Hause bei der Oma, die ihr weiterhalf und sie zu anspruchsvolleren Projekten anspornte. "Dank ihr konnte ich Randmaschen, ehe die anderen Schüler wussten, was das heißt", erinnert sich die 56-Jährige lachend.

Später spielte sie nicht mit ihrer Barbie-Puppe, sondern kleidete sie ein mit Selbstgestricktem. "Die Schulsachen wurden schnell langweilig", sagt sie. Also versuchte sich Flaig an Patchworkdecken. Damals sei es aber noch nicht so einfach gewesen, an Material und Anleitungen zu kommen. Weil sie nicht die Stoffe bekam, die sie haben wollte, brach sie das Projekt ab. Stattdessen nähte sie selbst Kleider.

Laden in der Oberndorfer Hauptstraße

Der Wunsch, eine Ausbildung zur Schneiderin zu machen, wurde ihr jedoch nicht erfüllt. Weil dieser Beruf zum "aussterbenden Gewerbe" gehöre, wie man ihren Eltern damals gesagt hatte, durfte sie nicht machen, was ihr den meisten Spaß bereitete.

Letztlich wurde sie Haus- und Familienpflegerin, behielt die Handarbeit aber als Hobby bei. Als sie für zwei Jahre mit ihrem Mann und den Kindern im Staat Connecticut an der Ostküste der USA lebte, entdeckte sie die Patchworkdecken wieder für sich. "In den USA hatten sie einfach komplett andere, tolle Farben und Muster. Und es gab einen Fernsehsender, auf dem es nur um das Thema Patchworkdecken ging."

Zurück in Deutschland erfüllte sie sich einen Traum und eröffnete vor gut vier Jahren in der Oberndorfer Hauptstraße ihren eigenen Laden.

Claudia Flaig weiß also, wie bereichernd das Hobby Handarbeit sein kann, egal, ob es stricken, häkeln oder nähen ist. "Es ist einfach schön, Stoff oder Wolle zu verarbeiten und daraus etwas Eigenes zu machen", erklärt sie. Wenn man einmal den Dreh raushabe, sei es sehr entspannend.

Do it yourself ist im Trend

Und auch das angestaubte Image hat die Handarbeit inzwischen abgelegt – Wolle in frischen Farben, mit Marmorierung und spannenden Mustern sei Dank. So gebe es nicht nur ältere Frauen, die einen Wiedereinstieg wagen wollen, sondern auch viele junge Mütter, die bei ihr Rat suchten.

Welche Art der Handarbeit es sein soll, das wissen Interessierte, die damit anfangen wollen, meist schon ganz genau, sagt Flaig. Diese Entscheidung werde meist dadurch geprägt, was man in der Schule bereits versucht habe oder dadurch, dass man eine Nähmaschine von der Oma geerbt hat, oder gesehen hat, dass die Freundin ein Stirnband selbst gehäkelt hat.

Was einfacher ist, stricken oder häkeln, sei eine Frage der Veranlagung, meint die Expertin. Stricken nehme aber mehr Zeit in Anspruch. Zudem gelte Häkeln unter den Strickenden meist als "Handarbeit für Anfänger". Zudem ist Häkeln am günstigsten umzusetzen.

Falsche Ratschläge im Internet

Es braucht "lediglich" die richtige Wolle und Nadel. Allein die zu finden, ist aber schwer genug. Wer sich einmal kundig gemacht hat, der weiß, wie viele verschiedene Arten es gibt. Claudia Flaig empfiehlt Einsteigern, sich beraten zu lassen, und auch bei Youtube-Anleitungen zu prüfen, wer der "Experte" im Video ist. "Es gibt auch viele schwarze Schafe, die im Internet falsche Ratschläge geben."

Für Strickanfänger ist eine möglichst mittelstarke Wolle sinnvoll. Wenn sie zu flauschig ist, fällt es schwer, den Faden im Blick zu behalten – gerade am Anfang sehr wichtig. Die zweite Zutat für ein erfolgreiches Handarbeitsprojekt ist Geduld. Ohne die gehe gar nichts.

Und was, wenn man einen Fehler macht? "Das ist Typsache. Die einen lassen ihn drin und leben damit, die anderen müssen alles wieder auftrennen. Bei Häkeln und Stricken ist das aber deutlich einfacher als beim Nähen. Verschnitten ist verschnitten", sagt die 56-Jährige.

Vom Häkel- oder Strickstil ist auch abhängig, welche Nadel sinnvoll ist. Übrigens lässt sich von der Art der Ausführung auch ein bisschen auf den Menschen schließen, meint Claudia Flaig. "Wer dazu tendiert, zu feste Maschen zu häkeln, er ist oft jemand, der unbedingt die Kontrolle behalten will." Handarbeit ist auch eine Charaktersache. Ein Anfängerfehler sei auch, sich selbst zu überschätzen und zu große Schritte zu machen. "Wenn ein Einsteiger mit einem Strickpulli anfangen will, macht das meist keinen Sinn", sagt Flaig. Lieber mit einem Topflappen und einem Stirnband anfangen und später den Schwierigkeitsgrad steigern. "Sonst liegt am Ende alles in der Ecke – und dafür sind Zeit und Material zu schade", sagt Flaig lachend.