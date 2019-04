Oberndorf a. N. Gymnasium am Rosenberg für neues Abitur-Prozedere gewappnet

In Oberndorf wird das neue Vorgehen relativ entspannt gesehen, wie Dirk Weigold, stellvertretender Schulleiter des Gymnasiums am Rosenberg, meint. "Vor der Fasnet haben wir unseren Probelauf fürs Abitur durchgespielt. An unserer Schule hat alles reibungslos geklappt, so dass wir beruhigt das diesjährige Abitur angehen können."

Auch der zeitliche Mehraufwand durch die Entschlüsselung der Dateien am Morgen des Prüfungstages, das Ausdrucken und Kopieren sowie das Zusammenheften der einzelnen Prüfungsteile ist überschaubar. Er liege für das "relativ kleine Gymnasium" mit 51 Prüflingen bei etwa eineinhalb Stunden pro Prüfungstag in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch, so Weigold. In Französisch habe man nur wenige Prüflinge, weshalb der Mehraufwand dort nur bei etwa einer halben Stunde liege. In allen anderen Prüfungsfächern kommen die Aufgaben noch in Papierform.

Mögliche Fehlerquellen, wie defekte Kopierer, seien bereits bedacht worden, meint der stellvertretende Schulleiter. "Wir haben an unserer Schule insgesamt drei ziemlich neue und leistungsfähige Kopierer. Insofern sind wir gut ausgestattet und flexibel."

Natürlich sei ein sehr akribisches Arbeiten notwendig, damit alle Kopien beziehungsweise Aufgabenteile korrekt sortiert und getackert werden, "insbesondere, wenn beispielsweise im Fach Deutsch die Prüfungsaufgaben aus sehr vielen Aufgabenblättern bestehen."

Tests gut verlaufen

Laut Kultusministerium sind die ersten Tests des neuen Verfahrens gut verlaufen. Trotzdem ist der Zeitfaktor ein Thema. Schließlich soll das Passwort zur Entschlüsselung erst um 6 Uhr am Prüfungstag zugestellt werden. Drei Stunden später soll die Klausur beginnen. In anderen Bundesländern können Schulen laut Ralf Scholl, Landeschef des Philologenverbandes, die Aufgaben schon am Vorabend der Prüfung ausdrucken. Das birgt aber wieder genau die Gefahr, die man mit dem neuen Verfahren ausmerzen will: Einbrüche.