Oberndorf a. N. Polizei und Kirche warnen vor Betrügern

Sie soll über Jahre hinweg von verschiedenen Menschen Geld geliehen haben, ohne es zurück zu zahlen. Die strafrechtlichen Ermittlungen laufen noch. Aktuell wird von mindestens 110 Geschädigten ausgegangen, wobei nach Aussage der ermittelnden Kriminalpolizei in Ludwigsburg und des ermittelnden Staatsanwalts in Stuttgart die Dunkelziffer bei weit über 400 Geschädigten liegt. Die Vorwürfe wiegen schwer: Die ehemalige Gemeindereferentin in der katholischen Kirche soll Menschen, die sie aus ihrer Tätigkeit kannte –­ und sei es auch nur flüchtig –­ um Geld angebettelt haben. Hintergrund waren hierzu immer wieder unterschiedliche Geschichten, in denen sie Hilfsbedürftigkeit vortäuschte.

Es handelte sich um kleinere Beträge, manchmal waren aber auch große Summen dabei, die sie von Gutgläubigen bekam. Auch Kirchengemeinden wurden so um Geldbeträge betrogen. In wenigen Fällen gelang es, geliehenes Geld zurück zu bekommen, nachdem ein Anwalt eingeschaltet wurde.

Viele Geschädigte