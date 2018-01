Oberndorf a. N. Gutes Miteinander beim Collegium Musicum

Dirigent Peter Hirsch übernahm die Aufgabe von Schriftführerin Gudrun Hilcker, da diese kurzfristig erkrankt war und legte den Jahresbericht vor. In diesen ließ er auch seine Sicht auf das Jahr 2017 einfließen.

Über acht große musikalische Ereignisse wusste der Dirigent zu berichten. So spielte das Collegium Musicum beim Abschlusskonzert der Musikwoche des Sulzberg Forums. Am Ostersonntag wurde der große Festgottesdienst in Seedorf mit der Missa Brevis Sancti Joannis des Deo von Joseph Haydn und dem Halleluja von Georg Friedrich Händel umrahmt.

Bei der Matinee in Oberndorf am 25. Juni waren "Acht kleine Stücke" von Paul Hindemith zu hören. Am 9 Juli unterstütze das Orchester die Karg-Elert-Musikschule Oberndorf-Sulz bei einer kindgerechten Aufführung der "Vier Jahreszeiten" von Antonio Vivaldi. Am 8. Oktober stand die Missa in C (Brevissima) von Johann Ernst Eberlin zu einer Wiederholungsaufführung an, die Peter Hirsch in "Bravissimo" umtaufte.

Das Jahreskonzert am 25. November stand vor allem im Zeichen Regine Rosins, die im Violinkonzert E-Dur von Johann Sebastian Bach sowohl die Zuhörer als auch ihre Musikerkollegen zu Beifallsstürmen hinriss. Die Serenade von Edward Elgar wurde einfach wunderschön musiziert. Hirsch merkte als Dirigent an, dass bei diesem Jahreskonzert keine Bläser mit eingebunden waren, er sie aber auch nicht vermisst habe.

Die Umrahmung der Krankenhaus-Weihnachtsfeier war der musikalische Abschluss des vergangenen Jahres. Hirsch bestätigte, dass manchmal an die Grenze des zeitlich Zumutbaren gegangen wurde und dankte seinen Musikern für ihr bereitwilliges Mitmachen. Er stellte das gute Miteinander heraus.

Im Jahreskonzert im November soll laut Plan ein Cellokonzert im Mittelpunkt stehen. Man wolle wieder auf Holz- und Blechbläserunterstützung bauen. Auch ein Werk von Ferenc Farkas soll ins Programm.

Kassierer Gerhard Daniels hatte positive Nachrichten zu überbringen. Es konnte ein recht positiver Kassenanschluss gemeldet werden. Kassenprüfer Arnold Schmalz beichtete, die Kasse sei sauber und überschaubar geführt. "Die Kasse stimmt." Anschließend nahm Acker die Entlastung des Vorstands vor.