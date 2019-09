Oberndorf a. N. "MOST" sorgt für gute Laune bei Mostbesen

Die siebenköpfige Gruppe mit Trompete, Klarinette, Tenorhorn, zwei Akkordeons und zwei Gitarren spielte virtuos ohne Noten und wählte ihren Platz ganz nah am Publikum.

Besonders Flake, der Leiter des Ensembles, der eigentlich Martin Sedlak heißt und seinen Spitznamen seiner Statur und seinem wikingerischen Aussehen verdankt, ist ein Hochschwarzwälder Original und das Versprühen guter Laune sein Lebenselixier. Treuen Mostbesen-Fans ist er bereits vom Blechbläserquintett "Flaraclara" bekannt, das am Vorabend zum vierten Mal in Boll aufgespielt hatte. Der rotblonde Hüne mit Käppi und Sommersprossen sorgte am Samstag trotz zunehmender Heiserkeit mit flotten Sprüchen für Erheiterung und meisterte solistische Einlagen auf dem Tenorhorn in rasantem Tempo.

Weitere Solo-Einlagen gab es von den anderen Instrumentalisten auf der Klarinette und Trompete. Zusätzlich gab Flake Kostproben seines Könnens "auf einem Original Schweizer Wasserrohr", dem Alphorn, das er sogar im Liegen beherrscht. Danach hatte er leichtes Spiel, das erheiterte Publikum bei einem Hit von Boney M. als Chor zu Ehren des Gastgebers zu gewinnen.

Auch der Regenschauer um 22 Uhr konnte ihm nichts anhaben. Er und seine Musiker quetschten sich zu den Gästen unters Pavillondach und spielten munter weiter, bevor sich das Geschehen in die geschlossenen Hütten verlagerte.

Heute und morgen hat der Mostbesen in Boll nochmals von 15 bis 23 Uhr geöffnet.