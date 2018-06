Oberndorf a. N. Gut gezielt ist halb gewonnen

Alle Wettkämpfe werden mit dem Luftgewehr oder der Luftpistole auf zehn Meter stehend aufgelegt ausgetragen. Die Teilnahme ist ab einem Alter von zwölf Jahren möglich. Bei allen Wettbewerben erhalten die besten Mannschaften und Teilnehmer Pokale.

Neben den Schießwettkämpfen gibt es in diesem Jahr auch wieder einen Schätzwettbewerb: In fünf verschlossenen Dosen wurden unterschiedliche Mengen von Diabolos deponiert. Die Dosen müssen nach Gewicht sortiert und zusätzlich die Anzahl der Diabolos in jeder Dose geschätzt werden. Die fünf besten Tipper erhalten Sachpreise. Die Tippabgabe für den Schätzwettbewerb ist vom 20. Juni bis 14. Juli möglich.

Trainiert werden kann ab 20. Juni an den üblichen Trainingstagen der Schützengesellschaft: mittwochs, 18.30 bis 21 Uhr; samstags, 14.30 bis 17 Uhr; sonntags, 10 bis 11.30 Uhr. Wettkampfzeiten sind am 9. und 12. Juli jeweils von 18.30 bis 21 Uhr, am 13. Juli von 17.30 bis 21 Uhr sowie am 14. Juli von 13.30 bis 15.30 Uhr.