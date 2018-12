Oberndorf a. N. Gut gefüllte Halle ist größtes Lob

Ortsvorsteher Roland Lauble konnte berichten, dass nun niemand mehr zu frieren brauche, habe der Ortschaftsrat doch kurzfristig aus den Verfügungsmitteln Sitzkissen beschafft. Der MGV Harmonie, der in diesem Jahr die musikalische Umrahmung übernommen hatte, stimmte mit weihnachtlichen Liedern auf den Mittag ein.

In der Einladung wurde ein Überraschungsgast angekündigt. Manuel Cech verzauberte die Senioren mit seiner Show im wahrsten Sinne des Wortes. So ließ er einen Ehering verschwinden, einen Tisch schweben und am Ende Schnee rieseln.

Pfarrer Rudolf Deiß vom Seelsorgeteam in Oberndorf, richtete als Vertreter Grüße aus. Er unterhielt die Gäste mit einer humorvollen Geschichte vom "Weihnachtsgeschenk in letzter Minute", in der der Ehemann seine Frau am Weihnachtsabend mit Dessous erfreuen wollte und wegen der schwäbischen Sparsamkeit doch lieber Angora-Wäsche gekauft hätte.