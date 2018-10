Oberndorf-Altoberndorf. (cel). In diesen Tagen wurden auf der Kreisstraße zwischen der Ein- und Ausfahrt Irslenbach und der Abzweigung nach Bochingen sowie in Altoberndorfs Ortsmitte zwischen Kirche und Friedhof der Verkehr gezählt. Außerdem wurden die Verkehrsteilnehmer nach dem Start- und Endpunkt sowie dem Zweck ihrer Fahrt gefragt. Wie Bürgermeister Hermann Acker auf Anfrage mitteilte, fließen die Ergebnisse in die Fortschreibung der Verkehrs- und Entwicklungsplanungs von Alt­oberndorf sowie in den Lärmentwicklungsplan ein.