Oberndorf a. N. Grüne Achse von der Dollau bis ins Tal

Oberndorf. Während sich im Landkreis derzeit die Kommunen Rottweil, Schramberg und Sulz um die Landesgartenschau 2028 bewerben, peilt man in Oberndorf das Jahr 2035 an. Im vergangenen September wurde im Gemeinderat beschlossen, zwei Büros mit Ideenskizzen zu beauftragen. Ins Konzept sollte auch die Idee des Tourismus-Vereins für einen Kletterparcours in der Dollau einfließen.

Am Dienstag präsentierten die Planer im Gremium erste Entwürfe. Beide Büros stellten eine grüne Achse – unter Einbeziehung des Neckars –­ in den Fokus ihrer Planungen. Landschaftsarchitekt Jürgen Pfaff vom Rottweiler Büro "faktorgrün" begann damit bereits in der Oberstadt. Während große Bereich dort bereits schön angelegt seien, verträgt der versiegelte Stadtgarten seiner Meinung nach eine Aufwertung. Die Verbindung der Ober- mit der Unterstadt sei ein wesentliches Thema. Verbindungswege für Fußgänger oder Radfahrer müssten entsprechend attraktiv gestaltet werden, damit diese dann auch genutzt würden.

Vom Talplatz über den Bereich rund ums Kloster herum – ein "zentraler Punkt in der Talstadt" – soll es dann parkähnlich über die Spindel am Rondell zu den Sportanlagen hinausgehen. Dort sieht er einen "enormen Entwicklungsbereich". Auf dem Weg dahin gebe es im Bereich der Industrieanlagen mit punktuellen Grünflächen durchaus die Möglichkeit einer Auflockerung. Der Zaun im Bereich des Freibades könnte zurückgenommen und der Neckar erlebbar gemacht werden.