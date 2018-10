Oberndorf a. N. Großes Narrenfest in Beffendorf steht an

Für Organisatoren hat heißen Phase begonnen

"Wir brauchen alleine für jede Schicht im Festzelt etwa 70 Helfer", so Born. Seit Herbst 2017 ist die Zunft dabei, das große Fest zu organisieren. Jetzt, in der heißen Phase, seien die Mitglieder des Festausschusses täglich mit Detailfragen befasst. So soll es im Dorf auch mehrere Besenwirtschaften geben. Wo, müsse noch abschließend geklärt werden. Näheres dazu will die Hagen-Henker-Zunft noch bekannt geben. Die Organisatoren freuen sich schon auf das große Fest. Und hoffen auf passendes Wetter, damit sich der Aufwand am Ende auch lohnt. "Kalt darf’s gerne sein. Hauptsache trocken", so Born.

Weitere Informationen unter www.hagen-henker.de