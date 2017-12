Oberndorf a. N. Gotteshäuser entwickeln Profil

Neben Kritik gibt es auch viel Lob

Es gab Lob, etwa für die ehrenamtlichen Wortgottesdienstleiter. Moniert wurde von einigen die Akustik in der St.-Michael-Kirche. Hauser räumt ein, dass die Mikrofonanlage mittlerweile in die Jahre gekommen sein.

Die Gottesdienste in der Bergkapelle und in der Krankenhauskapelle werden ebenfalls gerne besucht. Auch dort wird vermutet, dass dies unter anderem mit der begrenzten Mobilität der Umfrageteilnehmer zu tun hat.

Ein Wunsch war es, dass die Gottesdienste nicht länger als 60 Minuten dauern. Zudem ist den Menschen ein gut gewärmtes Gotteshaus wichtig. Angesichts der Heizkosten tue man hier, was man könne, so Hauser. In der St-Michael-Kirche wurde erst kürzlich ein neuer Brenner eingebaut, so dass bei gleichen Kosten um ein Grad mehr geheizt werden kann.

Offene Türen und Wärme sind vielen wichtig

Geschätzt werden offene Kirchen, um in der Stille Kraft zu tanken. In St. Michael in der Oberstadt ist das bereits der Fall. Und auch auf dem Lindenhof sei zum Teil geöffnet. In Aistaig werde geprüft, inwieweit man diesem Wunsch nachkommen kann.

Schwer und Hauser fassen in einem ersten Fazit zusammen: Die Einbindung vieler liturgischer Dienste sowie von Jugendlichen und Kindern in einem Gottesdienst ist wichtig. Die Predigt muss gut und auch verständlich sein. Eine gute Mikrofonanlage, also gutes aktustisches Verständnis, ist nötig. Offene Türen und Wärme sind Anliegen, an denen noch gearbeitet werden kann.

Die Umfrageergebnisse werden den Kirchengemeinderat und das seelsorgerische Team der Kirchengemeinde St. Michael sicherlich noch eine ganze Weile beschäftigten – da sind sich die beiden einig.