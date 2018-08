Oberndorf a. N. Glücksfee zieht die Blicke auf sich

Der Hauptpreis, ein Wochenende für zwei Personen am Bodensee mit vollgetanktem Fahrzeug aus dem Autohaus Grossmann ging an Georg Lamparter aus Dornhan. Maurice Elit aus Boll – der an diesem Nachmittag für die Narrenzunft Boll im Dienst war, nahm den zweiten Preis gleich persönlich entgegen – eine Biergartenparty im eigenen Garten. Holger Bastian aus Oberndorf gewann das Rundumpaket im Rahmen einer Besichtigung der Hirschbrauerei, zu welcher er zehn Personen einladen darf.