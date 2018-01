Oberndorf a. N. Gleich mehrere Geburtstage

Oberndorf. Das Schantle-Event-Management lud die Oberndorfer zum außergewöhnlichen Jubiläumsprogramm anlässlich des 110. Geburtstags des Narrenzunft ein. Statt eines Brauchtumsabends wie andernorts wird am Freitagabend nach dem Schmotzigen in den Bars einfach kräftig gefeiert.

In wirklich allerletzter Minute ist es dem Schantle-Event-Management zudem gelungen, für den "Glühwurm" doch noch eine Lokalität zu finden. In der Neckarhalle steht mit dem Bürgerball eine herausragende Veranstaltung auf dem Programm, und am Fasnetsdienstagmorgen treten 1000 Hansele, 2000 Narros und 5000 Schantle auf – umrahmt wird das Ganze von Spitzendmusikern. Beim Galabuffet in der Wasserfallturnhalle hält dann der Narrenpräsident allerhöchstpersönlich die Jubiläumsansprache.

Präse Ebse war auch Thema der VfB-Schantle. Gemeinsam mit seinem Schriftführer besucht der Obernarr regelmäßig die Fußballspiele in der Mercedes-Benz-Arena. Demnächst, da sind sich die Schantle sicher, wird er dem geschassten Mehmet Scholl als Fernsehkommentar nachfolgen