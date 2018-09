Oberndorf a. N. "Gewässerbiologen und Anglern blutet das Herz"

Erschwerend hinzu kämen die Rahmenbedingungen. "Durch Hochwasserschutzmaßnahmen und gestalterische Veränderungen haben wir auch am Neckar kaum mehr natürliche Gegebenheiten", erklärt Peter Beiter. "An ganz heißen Tagen betrug die Durchflussgeschwindigkeit an einer besonders breiten Stelle kaum mehr als zwei Kubikmeter Wasser pro Sekunde." Steine könnten sich gut aufheizen und die Wärme an das Wasser abgeben. "Die Bachforelle ist bei 18 Grad Wassertemperatur schon an der Obergrenze. So geht es vielen anderen kaltwasserliebenden Tieren auch, Insekten und Kleinlebewesen eingeschlossen", sagt der Vorsitzende.

Aufgrund fehlenden Bewuchses an den Uferrändern fielen zudem die schattigen Plätze weg. Und es sei wahrscheinlich, dass die Temperaturen in den kommenden Jahren eher noch steigen. Im Irslenbach habe man teilweise Temperaturschwankungen von fünf bis sechs Grad feststellen können. Zum Vergleich: Fische brauchen laut Beiter etwa zwei bis drei Tage, um sich an Temperaturänderungen von einem Grad anzupassen. Das gelte auch für Tiere wie die Bachmuschel. "Bei Wassertemperaturen von mehr als 20 Grad werden mit der Zeit unsere Kaltwasser liebenden Fische wie Bachforelle, Äsche, Schmerle, Groppe und Elritze verschwinden", prophezeit der Sportangler.

Schuld an den Temparaturschwankungen seien häufig nicht beschattete kleine Zuflüsse – auch im Fall des Irslenbachs. Jeder Zulauf kleiner Rinnsale bringe warmes Wasser. "Das kann der Irslenbach auf einer Strecke von einem Kilometer, bis er in den Neckar mündet, nicht so schnell abkühlen", sagt Beiter.

Dem Sportangler-Vorsitzenden ist wichtig, das Ökosystem in seiner Gesamtheit zu betrachten. Den starken Artenrückgang, insbesondere bei der Bachforelle, könne man nicht allein mit den Temperaturen erklären. "Ohne die Eier, die wir zusätzlich in den Neckar gesetzt haben, wäre die Lage ziemlich ernst. Aber wenn das Umfeld auf Dauer nicht passt, wird auch das nichts mehr helfen", meint er.

Je weniger man eingreift, desto besser

Generell sei man von einem guten Zustand der Gewässer noch weit weg. Umweltministerin Barbara Hendricks habe mal gesagt, dass in Deutschland nur 0,3 Prozent der Gewässer in sehr gutem ökologischen Zustand seien, gerade mal acht Prozent in einem guten und ganze 34 Prozent in einem unbefriedigenden. Das Problem liegt laut Beiter darin, dass 50 Prozent der Fließgewässer künstlich oder erheblich verändert sind.

"Durch Hochwasserschutzmaßnahmen, die ja wirklich wichtig sind, fallen viele Gehölze weg. Der Fehler ist, dass sie nicht ersetzt werden", sagt Beiter. Weiden seien aufgrund ihrer Biegsamkeit robust und durch die Abgabe von Sauerstoff gut für die Wasserqualität. Des Weiteren bekomme das Wasser so wieder Bewegung, Verwirbelungen entstünden. Ohne diese bilden sich auf Dauer Algen, weiß Beiter. "Was bringen toll gestaltete Flusslandschaften, wenn hinterher alles voll mit Algen und kaum mehr Leben im Gewässer ist?", meint er.

Viele Flüsse würden auch in Trapezform ausgegraben und teilweise betoniert – der Tod für die Lebewesen. "Kiesbänke im Wasser sind wichtig für die Eiablage. Außerdem finden kleine Lebewesen keinen Unterschlupf am Grund mehr", erklärt Beiter. Je weniger man in die natürliche Form eingreife, umso besser.

Wenn es dann doch soweit komme, seien sogenannte Niederwasserrinnen wichtig. Mit einer natürlichen Kiessohle, Fischunterständen, verschieden großen Steinen und Wurzelstöcken entsteht ein kleiner natürlicher Bach.

Kopfzerbrechen bereiten Beiter derweil Planungen wie die in der Dollau. "Wenn ich dann höre, dass der Fluss verbreitert werden soll – da blutet Gewässerbiologen und Anglern das Herz", sagt er. "Wenn das weiter so geht, sieht man irgendwann gar kein Fischle mehr."