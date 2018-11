Oberndorf a. N. Getragene "Pathétique" im Kirchenraum

Oberndorf. Die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft feiert 25. Geburtstag. Die Meisterkonzerte in der Klosterkirche Oberndorf, die in den Konzertverbund "Dreiklang – Klassik im Landkreis Rottweil" eingebunden sind, bringen in ihrer 20. Saison einige "Meister" auf die Bühne.