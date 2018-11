Oberndorf a. N. Geschichte berührt immer noch

Oberndorf. Bei angenehmen Temperaturen fanden viele Eltern mit ihren Kindern den Weg in die Oberstadt, um am traditionellen Martinsumzug teilzunehmen. Dem guten alten Brauch folgend traf man sich kurz nach Eintritt der Dunkelheit in der Kirche St. Michael zum Gottesdienst, in dessen Mittelpunkt die Geschichte vom Heiligen Martin stand.