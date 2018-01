Oberndorf a. N. Geschäftswelt geprägt

Am Freitagmorgen gehörten Bürgermeister Hermann Acker und Ortsvorsteher Johannes Moch zu den ersten Gratulanten in der Altoberndorfer Sonnenhalde, wo sie von einem rüstigen Geburtstagskind, seiner Frau Liesbeth und der Tochter Rita Brinkmann begrüßt wurden.

Heinz Kettner wurde am 12. Januar 1918 in Guben an der Neiße geboren und kam 1954 nach Oberndorf, um zusammen mit seiner Frau als Drogist die Taldrogerie zu übernehmen. Diese erweiterte er stetig, und so kamen ein Passbildstudio und ein Kosmetikstudio dazu, das die Tochter Rita betrieb.

Damals konnte man im Tal noch flanieren und Schaufenster anschauen, erinnert sich der Jubilar, der das Geschäft bis zu seinem 72. Lebensjahr führte. Das waren 36 Jahre, in denen er den Oberndorfern ein großes Sortiment an Drogerieartikeln und vielen anderen Dingen wie Bademützen präsentierte. Dann kamen die ersten Drogeriemärkte auf, darunter "Schlecker" auf dem Talplatz. Heinz Kettner weiß noch ganz genau, wie Schlecker sen. zu ihm in die Taldrogerie kam und ihm sagte: "Jetzt können Sie zumachen."