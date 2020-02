Oberndorf a. N. Gerücht über Coronavirus nur Panikmache

Im sozialen Netzwerk heißt es wörtlich: "Wichtig!!! Vor ein paar Stunden wurde ein Fall des Coronavirus in Oberndorf gemeldet! Seid vorsichtig, wenn ihr öffentliche Verkehrsmittel nutzt oder in irgendwelchen öffentlichen Gebäuden seid. Fasst am besten nichts an und wenn doch, solltet ihr euch umgehend die Hände waschen! Selbst wenn ihr nicht in der nähe Oberndorf lebt, solltet ihr trotzdem aufpassen! Ehe eine bestätigte Meldung einkommt, kann schon viel Zeit rum sein in der sich das Virus ausbreiten könnte. Bleibt also vorsichtig!"