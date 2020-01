Oberndorf a. N. Gelbe Säcke bleiben seit Wochenende liegen

In Oberndorf ist das jedoch nicht so. In der Kernstadt, in Altoberndorf und in Aistaig wird der Müll weiterhin an am gleichen Tag abgeholt. Was also Verwirrung hätte vermeiden sollte, löste nun gerade Irritationen aus.

Für Bürger besteht Hoffnung

Doch wie dem auch sei - am vergangenen Samstag wurden die gelben Säcke in der Oberstadt und im Tal jedenfalls nicht abgefahren. Und am Montag, Dienstag und Mittwoch auch nicht. Erst im Laufe des gestrigen Donnerstags wurde zumindest die Oberstadt vom Müll befreit. Im Tal hingegen lagen die Säcke am späten Nachmittag noch.

Für die Bürger besteht aber Hoffnung. Denn am heutigen Freitag ist ohnehin ein weiterer Abfuhrtermin im Abfallkalender vermerkt - und zwar sowohl gedruckt als auch im Internet.