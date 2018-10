Oberndorf a. N. Gegensätze in Ausstellung vereint

Oberndorf-Altoberndorf. Die Skulpturen und Bilder, die sich in dem lichtdurchfluteten Raum verteilen, bieten auch vom Anblick her einen Kontrast. Wolkenfetzen, Himmel, hinter Ornamenten, davor runde geschwungene auf festem Sockel stehende Skulpturen. Die Werke wirken so verschieden wie Himmel und Erde. Doch der Titel "Kontrast" bezieht sich auf die unterschiedliche Arbeitsweise der beiden Künstler, sagte Friederike Schleeh in ihrer Ansprache. "Mein Mann arbeitet eher strukturiert und ich dagegen an verschiedenen Dingen gleichzeitig."

Oberthema in ihren Werken ist das Licht. Es leuchte von hinten, ihre Bilder bestehen aus verschiedenen Ebenen, vorne eine Ornamente Struktur, dahinter illusionäre Elemente wie Himmel und Wolken. Dieses Thema begleite sie schon sehr lange.

Das Künstlerehepaar ist viel unterwegs zwischen dem Wohnort am Schluchsee und den Atelierräumen in Stuttgart und Altoberndorf. Während ihr Mann am Steuer sitze, fotografiere sie oft die Wolkenformationen aus dem Auto heraus, sagt Friederike Schleeh. Ihre Bilder sollen Fragen aufwerfen. Was bedeute das Blau hinter den Ornamenten? Das müsse jeder Betrachter für sich herausfinden, so Schleeh.