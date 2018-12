Oberndorf a. N. Gegenpol zu hektischer Zeit

Oberndorf. Die thematische Entwicklung über die vier Adventssonntage hinweg kennzeichnet den "Weg nach Bethlehem", den die neun Gemeinden inhaltlich gehen, wobei der gestalterischen Veranschaulichung ein bedeutenden Stellenwert eingeräumt wird. Das Seelsorgeteam möchte mit diesem Motto einen Gegenpool setzen – in eine Zeit hinein, in der alles zunehmend hektischer werde, in welcher den Menschen oftmals die Luft auszugehen scheine und man einen langen Atem benötige. Es tue deshalb gut, sich darauf zu besinnen, dass Gott den Menschen seinen Atem einhauche, dass die ganze Schöpfung von Gottes Atem erfüllt sei.

Pastoralreferentin Helga Dlugosch hatte alle Krippenbauer-Teams der neun Kirchengemeinden zu einer Vorbesprechung eingeladen, wobei es vorwiegend darum ging, das Konzept vorzustellen, welches sich der Symbolik des "Christ-Baums" bedient. "Weil Bäume für Sauerstoff, für Luft zum Atmen sorgen, weil Gott dafür sorgt, dass die Menschen tiefe Wurzeln haben und weil mit der Geburt Jesu Gottes Reich zu wachsen beginnt", habe das Pastoralteam den Christbaum und dessen Schmuck ausgewählt, die Botschaft der Adventssonntage zu erschließen. Gemeinsam wurde der gestalterische Rahmen des Adventsweges festgelegt, der in der Heiligen Nacht in den Verkündigungskrippen seine Vollendung findet. Stets ist man darauf bedacht, den Krippenbauern vor Ort genügend Freiraum zu lassen für die individuelle Ausgestaltung, für die Umsetzung von gemeindespezifischen Prägungen.

So stand der kleine grüne Baum des ersten Advents für das "Vertrauen", in das Leben, weil Gott die menschliche Zeit in seinen Händen hält. Kleine Anfänge, Wachstumsversuche und Zeichen von Gottes Wirken und Nähe waren unter dem Baum zu finden.