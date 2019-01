Oberndorf a. N. Fürs Narrentreffen gerüstet

Seit Freitagabend steht das 2100 Quadratmeter große Festzelt an der Hochmössinger Straße, das Narren und Zuschauer am kommenden Wochenende beherbergen wird. Mehr als 60 freiwillige Helfer, darunter viele aus den befreundeten Zünften der Narrenvereinigung Waldgau, haben geholfen, das Zelt aufzustellen, berichtet Franz Kern – der Präsident der Hagen Henker und gleichzeitig der Narrenvereinigung Waldgau – erfreut am Samstagmorgen beim Anbringen der Dekoration und dem Beginn des Innenausbaus. Es soll zwar diese Woche noch schneien, aber am Wochenende sollen die Niederschläge nachlassen, und einem tollen Narrentreffen stehe wohl nichts mehr im Weg, sagt Kern mit einem hoffnungsvollen Blick zum Himmel.

Die Hagen-Henker-Zunft sei bereit, ihren Gästen alle Annehmlichkeiten zu bieten. Neben dem Festzelt werden zahlreiche Besenwirtschaften für das leibliche Wohl der hoffentlich zahlreichen Gäste sorgen. Auch die Gaststätten im Ort sind geöffnet, und so wird sicherlich jeder nach dem großen Umzug am Sonntag ein gemütliches Plätzchen finden, um Hunger und Durst zu stillen. Es gebe noch viel zu tun, aber man sei im Zeitplan und pünktlich zum Fackelumzug am Freitagabend stünden zahllose ehrenamtliche Helfer parat, um sich für das närrische Volk zu engagieren und ihm ein unvergessliches Narrentreffen zu bescheren, verspricht der Narrenpräsident.