Oberndorf a. N. Für Bauplätze ist es fünf vor Zwölf

Bekanntgaben, Anfragen und Anregungen gab es jede Menge. So hatte die Geschwindigkeitsüberwachung an der L­ 415 in der 60er-Zone ergeben, dass sich 97 Prozent der Fahrzeuge innerhalb der Toleranz bewegten. Erneut will man aber der Forderung Nachdruck verleihen, den Kreuzungsbereich auf Tempo 50 zu reduzieren.