Oberndorf a. N. Frieden ist ein Prozess

Friede, so der Vortragende, sei nach Immanuel Kants Alterswerk "Zum ewigen Frieden" nicht an sich gegeben, sondern müsse in einem nie endenden Prozess errungen werden. Die Jagd, die angesprochen wird, sei gemeinschaftliches, organisiertes Handeln, um etwas zu erreichen. Hier werde also das Psalmzitat schlüssig.

Um "Frieden" anschaulich zu machen, ging Ahner näher auf das Wort "Schalom" ein, das zunächst Unversehrtheit, Heil bedeutet. Damit beinhaltet es natürlich auch Friede, Gesundheit und Sicherheit, gehe also über das Fernsein von Krieg weit hinaus und schließe ein, dass der Einzelne mit sich selbst zufrieden sein müsse. Eine Erkenntnis, die Mahatma Gandhi so umriss: "Friede entsteht aus uns selbst."

Pfarrer Schwer kam auf die Plakate zu sprechen, auf denen in vielen Sprachen das Wort Frieden stand. Auf der Osterkerze von 2018 sei der Frieden in den Farben des Regenbogens dargestellt, die aber einen Wirbel bildeten – den Wirbel des Aufbruchs. Jeder wolle ihn suchen und haben. Es sei kein Ende der Diskussion. Gerade deshalb sei es wichtig, den Frieden zu suchen, um sich – wie auf dem Bild von Picasso, das den Flyer zum Gottesdienst schmückte – gemeinsam zu freuen.

Fixpunkte mit einer Strahlkraft

"Ehre sei Gott und Friede auf Erden" seien Fixpunkte und hätten eine Strahlkraft in viele Hoffnungen und Wünsche, nicht allein für die Hirten, denen diese Botschaft zuerst verkündet worden sei. Der weihnachtliche Friede gelte der ganzen Welt. "Ihn zu suchen, ist unser Auftrag, auch wenn andere Gewalt im Visier haben".

Seit mehr als 50 Jahren begehe die katholische Kirche am 1. Januar den Tag des Friedens, zu dem Papst Franziskus das Wort ausgab, man soll gute Politik im Dienst des Friedens suchen, bei der alle mitmachen können. Pfarrerin Friederike Heinzmann kam nochmals auf das Wort Schalom zurück. Die Zufriedenheit gelte es, mit Geduld und Ausdauer zu suchen. Die Losung "Suche den Frieden..." habe etwas Drängendes. Träume seien wichtig, aber man müsse beginnen, sie Wirklichkeit werden zu lassen. "…und jage ihm nach" beinhalte, wenn sich eine Chance ergebe, diese auch zu nutzen.

Nach dem Lied "Herr gib mir Mut zum Brücken bauen", begleitet von Michael Link, sprachen die Ortsvorsteher und Vertreter der Oberndorfer Stadtteile gemeinsam mit dem Ersten Beigeordneten Lothar Kopf die Fürbitten.

Die Kollekte des Gottesdienstes werde dem Caritas- Zentrum Rottweil für Trauma-Begleitung überwiesen, erläuterte Pfarrer Martin Schwer.

Nach dem Lied "Verleih uns Frieden gnädiglich" traten die Plakatträger ans Mikrofon und stellten vor, wie "Frieden" in ihrer Sprache klingt, was dann beim Auszug des Betreffenden alle wiederholten. Man konnte hören wie "Frieden" in einer Sprache Nigerias, Indiens, in den slawischen Sprachen, in Englisch, in Tigrinya – der Sprache Eritreas – und Arabisch lautet.

Lothar Kopf überbrachte die Grüße des Bürgermeisters und dankte allen, die diesen Gottesdienst mit gestaltet hatten. Die besinnliche Weihnachtszeit sei vorbei. Am Jahreswechsel habe mancher Rückblick gehalten auf 2018; auch weniger schöne Ereignisse seien darin zu verzeichnen gewesen.

Auf zwei Ereignisse ging Lothar Kopf besonders ein: auf 200 Jahre "Stille Nacht", das in bitterer Zeit entstanden ist, und das er dennoch Weltfriedenslied nannte sowie auf die Versuche, vor 100 Jahren in Deutschland die Demokratie dauerhaft zu etablieren. Demokratie heiße, sich in eigene Angelegenheiten einzumischen und stehe für Solidarität statt Ellenbogengesellschaft. Er hoffe, dass das Miteinander und nicht das Gegeneinander die Zukunft prägen werde.

Ein besonderer Dank Kopfs galt all denjenigen, die sich ehrenamtlich für diese Zusammenarbeit engagierten. Mit einem Stehempfang, zu dem die Stadt Oberndorf eingeladen hatte, klang die Feier dann aus.