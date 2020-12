Oberndorf a. N. Frau will rollendes Auto retten

Laut Polizeiangaben war die Frau gegen 10 Uhr in der Weidener Straße ausgestiegen, um an einem Haus dort etwas in den Briefkasten zu werfen. Plötzlich bemerkte sie, dass sich ihr Fahrzeug in Bewegung setzt. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage berichtet, sei die Frau dem Auto hinterhergerannt und es sei ihr gelungen, einzusteigen. Das Auto rollte jedoch weiter nach rechts über die Fahrbahn und über den Bordstein einen Abhang hinunter. Die Frau sei dabei aus der halb offenen Beifahrertür gestürzt und zwischen Auto, der Tür und dem dortigen Gestrüpp eingeklemmt worden.