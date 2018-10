Oberndorf a. N. Fotograf setzt auf charmante Details

Dass Karg-Elert als einer der führenden Komponisten seiner Zeit wohl an der Disposition der Orgel mitgewirkt hat, macht die Geschichte um so spannender. Kurz und gut: "Als mich Kantor Dieter Link und Ursula Müller auf die Bühne führten, wo noch viel originales Pfeifenmaterial lagert, gab ich den Tipp, doch einen Kalender zu machen." Und Schnekenburger bot an, die Bilder beizusteuern. Die Idee kam bei den Orgelfreunden an. Im späten Frühjahr nahm das Projekt Fahrt auf. Das Gestaltungskonzept war schnell erstellt. Bei der Auswahl der Bilder für die zwölf Kalenderblätter setzte Schnekenburger vor allem auf Details.