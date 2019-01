Oberndorf a. N. Förderverein erwirtschaftet großzügige Finanzspritze und Noten

Verdruss bereitete hingegen die Datenschutzgrundverordnung, da die Datenschutzerklärungen nicht von allen Mitgliedern unterschrieben zurückkamen und drei Kündigungen auslösten.

Der Mitgliederstand ging auf 109 Mitglieder zurück. Luthardt kritisierte, der Gesetzgeber habe den Vereinen völlig undifferenziert ein Gesetz übergestülpt, das ihnen eine erhebliche Mehrbelastung auferlege und dem viel beschworenen Ehrenamt nicht dienlich sei.

Dass der Förderverein finanziell äußerst erfolgreich war und seinem Vereinsziel gerecht wurde, belegten der Kassenbericht von Alexander Bilger und die Bekanntgabe, dass der Musikverein mit einer Geldspende von 10 000 Euro unterstützt werden konnte. Noten für die Haupt- und Jugendkapelle im Wert von mehr als 1400 Euro kamen hinzu.

Der Vorsitzende des Musikvereins, Jürgen Bilger, bedankte sich für die Unterstützung, Kassenprüfer Rudi Hölle empfahl die Entlastung.

Wahlen

Alle Amtsinhaber wurden einstimmig wiedergewählt. Dies sind der Vorsitzende Thomas Luthardt, sein Stellvertreter Andy Mühlbauer, Kassierer Alexander Bilger, Beisitzer Steffen Appenzeller sowie die Kassenprüfer Monika Schiem und Rudi Hölle. Schriftführerin Andrea Hölle stellte sich nur noch für ein Jahr zur Verfügung.

Terminvorschau

Das Frühjahrskonzert der Musikvereine Boll und Bochingen findet am 17. Mai in Boll statt, der Mostbesen von Musikverein und Förderverein vom 4. bis 10. September. Zur Schlachtplatte wird am 27. Oktober eingeladen.