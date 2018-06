Oberndorf a. N. Fördergelder für Integration

Oberndorf/Epfendorf (cel). Gelder gibt es für das Projekt "Par-Komp", dabei geht es um die Stärkung der Teilhabe von Migranten am gesellschaftlichen Leben im ländlichen Raum.

Wie Bürgermeister Hermann Acker auf Anfrage mitteilt, hat die Stadtverwaltung das Projekt "Lokale Bündnisse für Flüchtlinge" im Rahmen des Förderprogramms "Gemeinsam in Vielfalt II" für 2016/2017 abgerechnet.

Nun erhält die Stadt weitere Fördermittel des Landes in Höhe von 12 000 Euro und kann damit ein neues Projekt im Bereich der Integrationsarbeit starten. Mitte März hatte man im Rahmen des Förderprogramms "Gemeinsam in Vielfalt III" des Ministeriums für Soziales und Integration, Referat 24 – Bürgerschaftliches Engagement – einen Antrag gestellt, der zur Förderung vorgeschlagen wurde. Es lagen insgesamt 118 Anträge vor, die von einer unabhängigen Jury sorgfältig begutachtet wurden, so Acker. Am Ende wurden 73 Projekte ausgewählt. Das Oberndorfer "Par-Komp" habe die langfristige Stärkung der Teilhabe von Migranten am gesellschaftlichen Leben im ländlichen Raum zum Ziel.