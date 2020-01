Oberndorf a. N. Finanzamt arbeitet nicht gerade schnell

Doch woran liegt es, dass es in Oberndorf so lange dauert, bis die Einkommensteuererklärung bearbeitet wird? "Wir hatten im vergangenen Jahr viele Krankenstände in unserer Außenstelle", erklärt Michael Kewes. Dazu gebe es, bedingt durch den demografischen Wandel, einige Kollegen, die in den Ruhestand gegangen seien.

Oberndorfer Außenstelle ist "kleinere Einheit"

Natürlich hätten auch andere Finanzämter mit diesem Problem zu kämpfen, räumt er ein. Oberndorf habe es 2019 aber geballt getroffen. Und unvorhergesehenen Krankheitsausfälle ließen sich auch nicht so schnell kompensieren, erläutert er. Des Weiteren handele es sich bei der Oberndorfer Außenstelle um eine "kleinere Einheit" mit etwa 60 Mitarbeitern. Da gebe es nicht so viele personelle Möglichkeiten zum Ausgleich.

"Dennoch können wir mit diesen Werten und der Spreizung nicht zufrieden sein." Man arbeite permanent an einer Verbesserung der Bearbeitungszeiten. Einige Maßnahmen – wie die Einarbeitung neuer Kollegen –­schafften jedoch nicht sofort Abhilfe. Man wolle das Ziel aber nicht aus den Augen verlieren. Denn eine angemessene Bearbeitungszeit gehöre zu einem guten Bürgerservice, ist Kewes überzeugt.

Die Bearbeitungszeit unterscheide sich übrigens nicht – egal, ob ein Steuerzahler eine Nachzahlung zu erwarten hat oder sich über eine Rückerstattung freuen kann.