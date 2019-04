Oberndorf a. N. Fast 2000 Besucher beim Easter Cross Festival

Das "Easter Cross" 2019 kann mit vielem punkten. Als inzwischen etabliertes Festival wird es auch überregional wahrgenommen, die Musiker und ihre Crews fühlen sich, das schreiben sie am Montag per Mail, auf gut Deutsch gesagt "sauwohl". Das Line-Up kann sich ebenfalls sehen lassen: "Emil Bulls", Headliner am Samstagabend, sind zum dritten Mal mit dabei – und haben sichtlich und hörbar Riesenspaß. Das Publikum übrigens auch. Etliche hatten zuvor mit "Liedfett" ordentlich gefeiert. Die Hamburger Punk-Truppe mit Faible für Rock, Reggae und gute Laune stellt ihre Live-Qualitäten in Oberndorf eindrucksvoll unter Beweis.

Das ist bei "Stick To Your Guns" tags darauf nicht anders. Für viele wird die schweißtreibende Performance der kalifornischen Metalcore-Ikonen zum Höhepunkt eines Festivals, das sich vor allem an Hardcore-Fans wendet. Ein bisschen hat da der Zufall mitgespielt. Denn mit "Deez Nuts" gibt es eine weitere Band mit klangvollem Namen, deren Arrangement das "Easter Cross"-Team einfach nicht ausschlagen kann. Und so läuft der Sonntag nach einem feinen Punk-Auftakt, bei dem sich genauer hinhören durchaus lohnt, ziemlich gerade dem Höhepunkt entgegen: Die "Groove Street Families" bereiten den Boden, "Chelsea Deadbeat Combo" lassen es weiter krachen, "Get The Shot" knüpfen nahtlos an und servieren energiegeladenen Hardcore, bei "Straightline" wird’s noch eine Nummer rotziger und schneller. Und dann ist es zwischenzeitlich auch schon ziemlich voll in der Halle, als "Nasty" die Bühne betreten.