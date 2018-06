Oberndorf a. N. Falkner, Okidorf und Weltraumreise

Die Mädchen können im Workshop "Der Welt-Blumenstrauß" ein Musical entwickeln und selber ihre Kostüme entwerfen.

Auch die Begegnung mit der Natur wird unter anderem durch die Angebote des Imkervereins, des Sportanglervereins, des Hegerings oder des Kleintierzuchtvereins ermöglicht. So ist beim Hegering dieses Jahr ein Falkner mit dabei, der über das Abrichten, die Pflege und das Jagen mit Hilfe eines Greifvogels erzählen wird.

In den Ortschaften Boll und Bochingen wird es wieder durch viel ehrenamtliches Engagement das Ferienprogramm "BoBo" geben.

Der Höhepunkt des Sommerferienprogramms der Stadtjugendpflege ist das "Okidorf". Vom 20. August bis 25. August heißt es wieder: Tore auf, und hereinspaziert in die Kinderspielstadt. Das Oberndorfer Schulgelände wird mit rund. 30 Arbeitsstellen in eine Stadt verwandelt, in der gearbeitet und gespielt wird. Es werden Stadträte und Bürgermeister gewählt, und natürlich gibt es auch eine eigene Währung. Auch dieses Jahr wird ein Bustransfer eingerichtet sowie ein warmes Essen angeboten. Anmeldeschluss ist der 13. Juli.

Das Sommerspaß-Heft liegt in den Oberndorfer Geschäften und den Ortsverwaltungen aus oder ist unter www.oberndorf.de zu finden. Anmeldungen und Information gibt es bei der Stadtjugendpflege, Telefon 07423/ 77 11 63 und per E-Mail an jugend@oberndorf.de.