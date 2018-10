Oberndorf a. N. Fahrer unbelehrbar

Oberndorf. Gleich zwei Mal innerhalb einer halben Stunde musste am Montagnachmittag ein Autofahrer von der Oberndorfer Polizei beanstandet werden. Eine Streife kontrollierte in der Bahnhofstraße das richtige Verhalten der Autofahrer am Fußgängerüberweg und achtete gleichzeitig auf Handy- und Gurtverstöße.