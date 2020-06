Oberndorf a. N. Fahrer ignorieren Straßensperrung

Oberndorf - In Bochingen ist die Hölle los - so empfindet es zumindest momentan so mancher Anwohner in der Balinger Straße. Dort ist am neuen Kreisverkehr nämlich die L415 wegen Belagseinbau-Arbeiten voll gesperrt. Das scheint einige Fahrer jedoch wenig zu kümmern. Was die Anwohner sagen und wie lange die Straßensperrung voraussichtlich noch andauern soll, erfahren Sie in unserem (SB+)Artikel.