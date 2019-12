Oberndorf a. N. Exhibitionist verfolgt 16-jähriges Mädchen

Auf der Holzbrücke ging der Täter an dem Mädchen vorbei und wartete anschließend am Rad- und Fußweg in Richtung Aistaig.

Beim erneuten Aufeinandertreffen begann der Mann, sich selbst zu befriedigen, und leuchtete dabei mit der Taschenlampe seines Mobiltelefons auf sein Geschlechtsteil.