Oberndorf a. N. Ex-"The Voice"-Kandidat Damiano Maiolini veröffentlicht erste Single

Sänger gibt in seinen eigenen Songs viel Privates preis

Der studierte Marketingfachmann wechselte inzwischen sein Management. Seit Anfang des Jahres arbeitet er mit seinem aktuellen Produzenten-Team und dem Label J.Dutt Music in Stuttgart zusammen.

Er habe aus mehreren Angeboten aussuchen können. Bei der Musikproduktion aus der Landeshauptstadt stimmte einfach die Chemie, begründet er seine Entscheidung. Und wer ihn kenne, der wisse, wie viel Wert er darauf legt, dass es "zwischenmenschlich passt". Voller Elan und Leidenschaft stürzte sich Maiolini in die Arbeit – "dann kam Corona." Er nutze die Zeit, zum Song-Schreiben, bevor es die Verordnungen wieder zuließen, ins Studio zu gehen. Mit viel körperlichem Abstand wurden die Lieder aufgenommen. Mental hingegen hat Maiolini alles andere als Abstand zu seinen Songs. "Sie sind sehr intim und geben viel Privates preis", verrät er im Gespräch mit unserer Zeitung.

Unser Videoteam hatte Damiano während seiner Teilnahme bei "The Voice" zu Hause besucht:

"Ich will das, was ich zu erzählen habe, erzählen und Spuren hinterlassen, wenn ich mal gehe." Bei aller Leichtigkeit und Lebensfreude steckt ein ernsthafter Mensch in dem authentischen jungen Mann. In seinen Songs versuche er, "gewisse Dinge" zu verarbeiten. Das können eigene Erlebnisse sein, oder auch Situationen, die er bei Freunden oder Bekannten mitbekommen hat.

Seine Lieder enthalten eine Message. In seiner ersten Single "Wie ein Dieb" lautet die Botschaft, dass man ehrlich zu sich selbst sein sollte. Im Freundeskreis hat er erlebt, dass eine Beziehung aufrecht erhalten wird, obwohl sie eigentlich schon zu Ende ist. Er selbst, so betont er, lebt sein langem in einer glücklichen Beziehung, seit einem Jahr ist er verheiratet.

Ja, der Song ist in seiner Muttersprache und nicht in Englisch gesungen. Damiano Maiolini macht Deutsch-Pop.

Der Oberndorfer hat in den vergangenen 14 Monaten Lieder für ein ganzes Album geschrieben. Sie werden nun – Song für Song – veröffentlicht. "Bunt und voller Überraschungen" ist sein Debüt. Die erste Single "Wie ein Dieb" ist ab heute, Freitag, auf allen gängigen Streaming-Diensten zu hören. Seine Einblicke ins Leben hat Maiolini gut verpackt. Es lohnt sich also, zwischen den Zeilen zu hören.

Weitere Informationen: https://www.instagram.com/damianomaiolini/channel/