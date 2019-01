Oberndorf a. N. Euphorie für Musik überträgt sich

Luydmyla Ostash stellte sich gleich in der Arie "Mi tradi quell’ alma ingrata" (Mich verrät diese undankbar Seele) aus "Don Giovanni" vor. Mit ihrer großen Stimme konnte sie die Wut darüber, von Don Giovanni verlassen worden zu sein, und dennoch ihre unbesiegte Liebe zu ihn meisterlich gestalten.

Der "Blumenwalzer" aus dem Ballett "Der Nussknacker" von Peter Tschaikowsky ließ in der Darbietung der Jungen Philharmonie der Ukraine die Zuhörer in der Süße der Melodien der späten Romantik schwelgen. In dieser Ballettmusik, der ein Märchen zu Grunde liegt, wurden die Gegensätze zwischen elegischem Melodiefluss und forschen Tempi bestens genutzt. Volodymyr Syvokhip gestaltete einen wunderbaren Zusammenklang des Orchesters.

Die "Ungarischen Tänze" Nr. 2 d-Moll und Nr. 7 F-Dur von Johannes Brahms folgten. Interessant zu hören waren im Tanz Nr. 2 der musikalische Eindruck grenzenloser Weite und die plötzlichen Wechsel der Tempi. Im F-Dur-Tanz beeindruckte das ausgewogene Streicher-Bläser-Zusammenspiel.

Luydmyla Ostash zeigte sich in der großen Arie "Un bel di vedremo" (Eines schönen Tages werden wir sehen) der Cio-Cio-San aus der Oper "Madame Butterfly" von Giacomo Puccini als wahre Meisterin ihres Faches. Nahezu piano beginnend steigerte sie die Zuversicht, ihren amerikanischen Gemahl Linkerton wiederzusehen, in Gewissheit ausstrahlendes Forte.

Den puren Gegensatz dazu lieferte die Sopranistin in der Arie "O mio babbino caro" (O mein teuerstes Väterchen) aus "Gianni Schicchi", ebenfalls von Giacomo Puccini. Dieses musikalische Meisterstück schmeichlerischer zu singen, wird wohl kaum möglich sein.

Zum Abschluss des ersten Konzertblocks standen die "Ungarischen Tänze" Nr. 5 g-Moll und Nr. 1 g-Moll von Johannes Brahms. Wenn auch der Tanz Nr. 5 der Ohrwurm unter den Ungarischen Tänzen ist, wurde er mit bewundernswerter Exaktheit, herrlichen Wechseln in den Tempi und einem Ausbruch an Temperament gespielt. Ist der Ungarische Tanz Nr. 1 auch etwas verhaltener – das Orchester schien diese Stücke mit besonderer Hingabe zu spielen.

Die Ouvertüre zu "Leichte Kavallerie" von Franz von Suppé eröffnete den zweiten Teil des Neujahrskonzertes. Gestochen exakte Trompeten setzen ein unüberhörbares Signal, gefolgt von ebenso ausgefeiltem tiefem Blech. Zusammen mit zwitschernden Piccolos führten sie in diese Ouvertüre ein. Bald kam das Motiv der tänzelnden Pferde. Ein feines Oboensolo leitete den langsamen Teil ein, der wiederum mit sattem Streicherklang in das "Kavallerie"-Motiv mündete. Strahlend der Schluss dieses Stückes.

In schwebender Leichtigkeit erklang der "Frühlingsstimmenwalzer" von Johann Strauß. Volodymyr Syvokhip ließ den Dreiviertel-Takt nie ins Triviale abgleiten, führte das Orchester mit sicherer Hand.

Mit der Arie der Antonia "Elle a fui la tourterelle" (Sie entfloh, die Turteltaube) aus "Hoffmanns Erzählungen" von Jacques Offenbach setzte Luydmyla Ostash erneut ein Zeichen. Sie gestaltete dieses Stück zu einem romantischen Sinnbild einer verloren geglaubten Liebe.

Der große Gegensatz dazu war der – auf Deutsch gesungene –­ Csárdás aus "Die Fledermaus" von Johann Strauß, wo sie durch mitreißendes Temperament zu begeistern wusste.

Aus der Feder von Eduard Strauß stammt die Polka "Mit Dampf", die nach einem "pfiffigen" Anfang mit großer Spielfreude vorgestellt wurde. Keck gespielt erklang die "Tritsch-Tratsch-Polka" von Johann Strauß.

Mit einer etwas mystisch klingenden Introduktion beginnt der Walzer "Sphärenklänge" von Josef Strauß. Wunderbar war das Aufblühen des großen Themas aus dem Pianissimo heraus gestaltet. Hier zeigte sich, dass dieses Orchester es versteht, Walzer "wienerisch" zu spielen. Diese "Sphärenklänge" erklangen fast magisch.

Schon lange steht der "Radetzy"-Marsch von Johann Strauß Vater als Schlussstück auf dem Programm. Wieder einmal bewies Volodymyr Syvokhip, dass er nicht nur ein Orchester trefflich dirigieren kann, sondern auch das Publikum musikalisch zu führen weiß.

Mit jubelndem Beifall, im Stehen gespendet, honorierte das Publikum die Leistung Luydmyla Ostashs, Volodymyr Syvokhips und des Orchesters. Als Zugabe durften die Zuhörer die Polkas "Unter Donner und Blitz" und "Ohne Sorgen" im Ohr mit nach Haus nehmen.

Im Rahmen des Neujahrskonzertes erklärte Georg Mais, warum die ukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) eine "Mozartstadt" ist, und welche Jubiläen im Laufe des Jahres 2019 aus musikalischer Sicht auf Oberndorf zukommen werden: Seit 25 Jahre gibt es die Südwestdeutsche Mozartgesellschaft deren Vorsitzender er ist, seit 20 Jahre werden die Meisterkonzerte in Oberndorf aufgeführt. Aus diesem Anlass wird vom 13. April bis 21. September in der Klostergalerie des Rathauses in Zusammenarbeit mit der Internationalen Stiftung Mozarteum Salzburg die Ausstellung "Die Mozarts-Wunderkinder auf Reisen" zu sehen sein. Weiterhin ist auf dem Schuhmarktplatz am 5. Juli, 21 Uhr, eine "Mozart Gala" geplant, bei der wieder die Junge Philharmonie der Ukraine spielen wird. Er dankte schon jetzt den bisherigen Sponsoren, fügte aber an, dass auf der Liste der Förderer noch Platz sei.