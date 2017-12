Oberndorf a. N. "Erziehung – damals und heute"

Mit Patricia und Detlef Hagedorn – beide sind der Partnerschaft mit Thierville seit Jahrzehnten verbunden – gewann Béatrice Delassalle-Wischert zudem zwei kompetente "Helfer", die die deutschen Texte ins Französische übersetzen.

Ziel des Projekts ist es, eine Broschüre zu erstellen – mit Texten, Fotos und Illustrationen, die Sigrid Vogt-Ladner beisteuert. In Thierville werden parallel zu den deutschen Treffen Erinnerungen gesammelt.

Wenn kommendes Jahr zur Fasnet eine Abordnung aus Frankreich nach Oberndorf kommt, sollen die Texte zusammengetragen werden, so die VHS-Leiterin. In einem zweiten Schritt ist geplant, auch die österreichische Partnerstadt Oberndorf an der Salzach mit einzubeziehen. Und schließlich will Delassalle-Wischert ausgewählte Texte mit heutigen Schülern diskutieren und die Ergebnisse ebenfalls in die Broschüre einfließen zu lassen.

Im Sommer 2017 hat dieser besondere Kurs an der VHS begonnen, und im Sommer 2018 möchte die Oberndorfer VHS dann die fertige Broschüre vorlegen.