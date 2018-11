Oberndorf a. N. Erstmals Symbiose von Tier und Musik

In den vergangenen Jahren hat der neue Stall mehrmals als Räumlichkeit für Kunstausstellungen gedient. Nun soll hier auch die Musik einziehen. Den Anfang machen Benedikt Grundberger und Frederik Schmid mit "Eucalypdos".

Mit dem Freiburger Duo erwarten die Zuhörer ausgefeilt- harmonisches Gitarrenspiel, zweistimmiger Gesang, untermalt mit Cajon, und Fußpercussion. Lange waren die Beiden gemeinsam in Peru und Kolumbien unterwegs. Immer mit dabei: ihr musikalisches Herz. Die Bandbreite ihrer Musik reicht von sphärisch verträumten Stücken bis hin zu rhythmischer Fingerstylegitarre. Musikalische Einflüsse kommen aus dem Flamenco, World und Pop. So singen die beiden in drei verschiedenen Sprachen über spirituelle Begegnungen in Peru, der majestätischen Alhambra in Südspanien und dem Gefühl, ohne Ziel, aber immer um der Musik willen, unterwegs zu sein.

Die Gastgeberin Esther Föttinger hat Anfang 2016 das Projekt KulTierHof gegründet, das Kultur mit Natur- und Tiererlebnissen wie Ziegenwanderungen vereint. Im vergangenen Winter waren die Ziegen bei "Kunst und Tier bis Mitternacht" direkt am Geschehen beteiligt. An diesem Abend kommt es erstmals zur Symbiose von Musik und Tier. Exklusiv für den Abend wird eine Thüringerwald-Ziegenfamilie im angrenzenden und ehemaligen Schweinestall auf Stroh untergebracht sein, unmittelbar erlebbar für die Konzertbesucher.