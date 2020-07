Oberndorf a. N. Erste Corona-Tests an Grundschule negativ

Seit bekannt ist, dass er am Virus leidet, befinden sich seine Klassenkameraden, insgesamt 16 Mitschüler, und zwei Lehrkräfte in Quarantäne. Diese wurden sogleich auf das Coronavirus getestet. Der Befund ist jedoch bei allen negativ, wie Bürgermeister Hermann Acker am Dienstagnachmittag mitteilte.

Klasse weiter in Quarantäne