Oberndorf a. N. Erfolgreiche Fasnet: Zunft auf gutem Weg

Oberndorf-Altoberndorf. Nuglisch sprach in seinem Bericht von einem erfolgreichen Geschäftsjahr, in dem man neben den Veranstaltungen im Ort auch viele Auswärtstermine wahrgenommen habe. Die Dorffasnet sei wieder schön gewesen, und den Bürgerball könne man ebenso als Erfolg verbuchen wie die Halloweenparty. Man habe mit den Hexen an der Waiblinger Walpurgisnacht teilgenommen und mit den anderen Narren und der Garde auch zahlreiche Narrentreffen besucht. Der Dorfstammtisch wurde ausgerichtet, am Sommerfest beteiligte sich der Verein, auch am Weihnachtsmarkt war er mit einem Stand präsent. Die Zunft sei auf dem richtigen Weg. Sie habe für das kommende Jahr wieder einiges geplant. Neben der Fasnet werde man an den örtlichen Veranstaltungen teilnehmen. Derzeit sind in der Zunft 22 Huzla-Hexen, davon drei Kinder. Hinzu kommen elf Gardemädchen und vier Garde-Jungs.

Schriftführer Heiko Trik ging detailliert auf das vergangene Vereinsjahr ein. Kassiererin Jasmin Müller konnte über einen zufriedenstellenden Kassenstand berichten. Eine einwandfreie Kassenprüfung bestätigten Joachim Baumann und Andreas Riethmüller.

Zeugwart Tim Baumann hatte das Inventar der Narrenzunft aufgelistet. Ortsvorsteher Johannes Moch entlastete den Vorstand. Die Narrenzunft habe wieder eine schöne Fasnet auf die Beine gestellt, konstatierte er.