Oberndorf a. N. Erdbeerklee botanische Sensation

Neben einzigartigen Landschaftsaufnahmen stand hauptsächlich die Pflanzenwelt des Tessins im Mittelpunkt des Vortrags. Da Ade auch in heimischen Gefilden aktiv ist, unter anderem hat er seit 1977 auf einer Fläche von 1500 Quadratkilometern Pflanzen kartiert, konnte man auch in Bergfelden und auf Altoberndorfer Gemarkung vorkommende Orchideenarten und den erst kürzlich von ihm in der Region entdeckten Erdbeerklee sehen, den es sonst im Neckartal nicht gibt.

Eindrücklich führte Ade den anwesenden Vereinsmitgliedern und Gästen vor Augen, wie wichtig es ist, Natur und Landschaft zu schützen und zu bewahren, um die Existenz der auch hier vorhandenen einzigartigen Flora und Fauna nicht noch weiter zu gefährden.

Das nächste Treffen des Vereins der Aquarienfreunde Oberndorf und Umgebung findet am heutigen Samstag ab 18 Uhr statt. Die Mitglieder und deren Familien treffen sich im "Kaiser" in Sulz-Glatt zur Weihnachtsfeier.