Oberndorf a. N. Epfendorfer Hexenwagen bleibt daheim

Auch beim Narrentreffen in Bösingen am ersten Februarwochenende wird der Hexenwagen nicht dabei sein. Auf Nachfrage unserer Zeitung heißt es, es gehe nicht nur um das Verbot des Ausschanks, durch den sich der Hexenwagen mitfinanziert. Die gesamten Rahmenbedingungen hätten sich erheblich verändert. Narrentreffen würden viel zu stark überreglementiert. Im Falle von Beffendorf störe, dass man vor dem Umzug abseits stehe. Was aber in den vergangenen Jahren immer häufiger vorgekommen sei. Damit habe man sich schon abgefunden. "Dennoch wäre es schön, wenn die Wagen in der Aufstellung stehen könnten." Nach dem Umzug müsste man auf den Lindenhof fahren, um dort zu parken. Bisher habe es schon gesonderte Wagenplätze gegeben, welche jedoch nicht in einem anderen Ort lagen.

Ein weiterer Punkt sei, dass die Kultur der Besenwirtschaften immer mehr zurückgedrängt werde. "Nach unseren Informationen muss das Bier über die Narrenzunft bezogen werden, die Besenwirtschaften müssen um 21 Uhr schließen." All das schränke die Wirte wie auch die Wagenbauer extrem ein. Zur Fasnet gehöre auch das gesellige Feiern vor und nach dem Umzug – auch für jene, die nicht im Narrenkleid seien und somit womöglich keinen Zugang zur Halle hätten.

Vor zwölf Jahren habe man den Wagen als Jugendliche aus Freude an der Fasnet gebaut – nur mit Beiträgen der Helfer sowie einem Teil, der von Gönnern gespendet worden sei. Nun habe man das Gefühl, als Wagenbauer unerwünscht zu sein und wolle dem nicht zuwiderhandeln.