Oberndorf a. N. Elferräte werden wüst beschimpft

Doch zunächst einmal die Vorgeschichte: Bei den bisherigen Narrentreffen in Elzach und Überlingen war es Usus, dass die jeweiligen Zünfte die Quartiere in ihrer Stadt über das Narrentag-Wochenende blockten und den Gastzünften ein bestimmtes Kontingent zur Verfügung stellten. Von dieser Gepflogenheit wurde beim jüngsten Viererbund-Treffen 2017 in Rottweil abgewichen. Doch weil die Oberndorfer bei dieser kurzen Distanz in der Regel die Pendelbusse nutzen, fiel dies wohl nicht weiter auf.

Als dem Oberndorfer Elferrat beim gemeinsamen Rehessen der Viererbund-Zünfte Ende vergangenen Jahres mitgeteilt wurde, dass es für Überlingen 2020 kein Kontingent an Übernachtungsmöglichkeiten geben wird, war dieser überrascht, wie Schmid im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet. Denn 2017 in Rottweil habe es noch geheißen, es würden für die Gastzünfte wieder Quartiere geblockt. "Darauf haben wir uns natürlich verlassen." Der Zunftmeister sah "seine Oberndorfer Narren" dadurch im Nachteil. Viele Elzacher und Rottweiler hatten zu diesem Zeitpunkt wohl schon privat gebucht.

Höchstpersönlich rief er im Hotel Schäpfle an, in dem der Elferrat bereits 2006 untergebracht war. Dort hatte man bei vorausgegangenen Narrentagen schlechte Erfahrungen gemacht und wollte eigentlich zu Narrentreffen gar nicht öffnen, berichtet der Zunftpräsident. Die Oberndorfer hatten aber wohl einen "sehr ordentlichen Eindruck" hinterlassen. So bekam Schmid die Zusage für alle 41 Zimmer. Von der Überlinger Zunft wurden noch Jugendherbergesplätze beigesteuert, um die Quartiernot zu lindern. Ein paar Ferienwohnungen hatte man am Freitag zudem vergeben. Unterm Strich, so betont Eberhard Schmid, waren es nicht weniger Übernachtungsmöglichkeiten als zuletzt in Elzach, aber eben 50 Hotelbetten weniger.