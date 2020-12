Oberndorf a. N. Einst den Großbränden ausgeliefert

Betrachtet man hingegen das heutige Equipment der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf, waren die damaligen Hilfsmittel wohl eher armselig. Heute verfügt die Wehr, sowohl in der Kernstadt, als auch in den Stadtteilen über einen modernen Fahrzeugpark und eine Ausrüstung auf dem aktuellsten technischen Stand. 212 Feuerwehrfrauen und -männer sorgen in der Gesamtstadt ehrenamtlich dafür, dass Brände effektiv bekämpft werden können. Eine hochmoderne Drehleiter hilft dabei, und im Feuerwehrhaus in der Austraße stehen großzügige Schulungs- und Sozialräume zur Verfügung.

Mit Manuel Suhr steht ein hauptamtlicher Stadtbrandmeister an der Spitze, und die Stadtverwaltung, samt Gemeinderat, stehen hinter einer Freiwilligen Feuerwehr, die bestens ausgebildet und motiviert ist. Auch für den Nachwuchs ist gesorgt: In den Stadtteilen und der Kernstadt werden derzeit 60 Mädchen und Jungs für den aktiven Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr Oberndorf ausgebildet.