Oberndorf a. N. Einsatz von Robotern beeindruckt

Auf die Lagerhaltung angesprochen, sagte die Werksbegleiterin Susanne Lauber, man habe wieder so viel Lagerkapazität, um rund zwei Tage ohne Nachschub produzieren zu können.

Die Besucher aus Oberndorf durften auch bei zwei "Hochzeiten" zusehen, so wird im Fachjargon das Zusammenmontieren von Fahrwerk und Karosserie genannt. Auch dieser Vorgang dauert, um im Takt zu bleiben, wiederum zweieinhalb Minuten, wobei immer eine gewisse Zeitreserve für Nacharbeiten eingerechnet ist.

In der Abteilung Endmontage wurde allen klar, dass jedes Auto, das vom Band rollt, ein Unikat nach speziellen Wünschen des Kunden ist, das ohne Hilfe der elektronischen Logistikunterstützung nicht hergestellt werden könnte.

Mit dem Bus ging es nun weiter zum Presswerkbereich. Hier werden bis zu 700 Tonnen Aluminium- oder Stahlblech pro Tag für die Karosserie vorbereitet, auch für Modelle, die nicht in Neckarsulm endgefertigt werden. Die Presswerkzeuge können ein Gewicht von bis zu 50 Tonnen haben. Für ein Produkt, zum Beispiel eine linke Vordertür, sind sechs Pressvorgänge nötig. Was fast unglaublich scheint, aber hier werden Stücke stichprobenartig noch einer Sichtkontrolle unterworfen.

Weiter ging es mit dem Bus zum letzten Besichtigungspunkt, dem Karosseriebau. In diesem Bereich herrscht, so Susanne Lauber, der dichteste Automatisierungsgrad. Die Rohkarosse, die hier produziert wird, besteht aus Rahmen und Außenhaut. Auch hier kommt wieder die digitale Box, wie in der Endmontage, zum Einsatz, in der sämtliche Arbeitsschritte gespeichert sind und die Werkzeuge danach eingerichtet werden.

Einmal zu sehen, wie ein Roboter unter realen Bedingungen zum Punktschweißen eingesetzt wird, macht klar, mit welcher Präzision diese Automaten – von Wartungszeiten abgesehen – arbeiten. Schwierigkeiten, die beim Vernieten von Alu- und Stahlteilen durch Kontaktkorrosion auftreten könnten, werden dadurch vermieden, dass der fixierende Kleber gleichzeitig isoliert.

Von dieser Station brachte der Bus die Gruppe wieder zum Forum zurück. Der Besuch dieser Produktionsanlage mit einer Beschäftigtenzahl, die ungefähr der Einwohnerzahl Oberndorfs entspricht, hat einen tiefen Eindruck hinterlassen und klar vor Augen geführt, dass großindustrielle Fertigung ohne massiven Einsatz digitaler Technik unmöglich ist.